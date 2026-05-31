Сборная России заняла первое место по числу выигранных медалей на ЧЕ по гимнастике

Сборная России заняла первое место по числу выигранных медалей на ЧЕ по гимнастике
Комментарии

Сегодня, 31 мая, в Варне, Болгария, завершился чемпионат Европы — 2026 по художественной гимнастике. Сборная России заняла первое место по числу завоёванных медалей на соревнованиях. На счету россиянок девять наград (две золотые, четыре серебряные и три бронзовые). Второе место по числу наград заняла команда Болгарии, выигравшая восемь медалей, третьими стали представительницы Израиля (семь медалей).

Золото завоевали София Ильтерякова (в упражнении с обручем) и Яна Заикина (в упражнении с лентой среди юниорок). Серебряными призёрами стали Мария Борисова (в упражнении с булавами) и юниорка Ксения Савинова (в упражнении с обручем), также две медали выиграли гимнастки в групповых упражнениях (многоборье и три обруча и четыре булавы). Бронзовую награду взяли София Ильтерякова (в упражнениях с мячом) и Мария Борисова (в упражнениях с лентой), а также медаль была выиграна в командном многоборье.

По количеству золотых наград сборная России стала четвёртой в медальном зачёте. Первое место заняли представительницы Болгарии (четыре золотые, четыре серебряные). Вторыми стали спортсменки из Германии (три золотые, одна серебряная, одна бронзовая), тройку лидеров замкнули испанки (три золотые).

