Дегтярёв поздравил россиянок с успешным выступлением на ЧЕ по художественной гимнастике

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поздравил российских гимнасток с успешными результатами на чемпионате Европы, который прошёл в Болгарии.

«На чемпионате Европы по художественной гимнастике в Варне прозвучал гимн России в честь нашей чемпионки. София Ильтерякова выиграла золото в упражнении с обручем, уверенно выиграв финал у сильнейших соперниц континента.

Поздравляю Софию, её тренеров и всю нашу команду с этой яркой победой. Отдельные поздравления нашим спортсменкам, выигравшим серебро в групповом многоборье и бронзу в командном зачёте, а также юниоркам, принёсшим стране золото и серебро.

Эти результаты подтверждают высокий уровень российской школы художественной гимнастики, её традиции и качество подготовки.

Желаю нашей сборной новых успешных выступлений и дальнейших побед на международной арене», — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.