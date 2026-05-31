Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: результаты на 31 мая
Сегодня, 31 мая, в Варне, Болгария, завершился финальный день чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последнего соревновательного дня турнира.
Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финал. Результаты. Индивидуальные упражнения.
Обруч:
- София Ильтерякова (Россия) — 29,900.
- Алина Горносько (Беларусь) — 29,800.
- София Раффаэли (Италия) — 29,500.
Мяч:
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,550.
- Стилиана Николова (Болгария) — 29,550.
- София Ильтерякова (Россия) — 28,850.
Булавы:
- Стилиана Николова (Болгария) — 29,750.
- Мария Борисова (Россия) — 29,200.
- Даниэла Муниц (Израиль) — 29,200.
Лента:
- Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,000.
- Стилиана Николова (Болгария) — 28,750.
- Мария Борисова (Россия) — 28,400.
Групповые упражнения.
Пять мячей:
- Испания — 29,150.
- Беларусь — 27,550.
- Израиль — 27,550.
Три обруча + две булавы:
- Испания — 28,100.
- Россия — 27,000.
- Израиль — 26,300.
