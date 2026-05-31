Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: результаты на 31 мая

Сегодня, 31 мая, в Варне, Болгария, завершился финальный день чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последнего соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финал. Результаты. Индивидуальные упражнения.

Обруч:

  1. София Ильтерякова (Россия) — 29,900.
  2. Алина Горносько (Беларусь) — 29,800.
  3. София Раффаэли (Италия) — 29,500.

Мяч:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,550.
  2. Стилиана Николова (Болгария) — 29,550.
  3. София Ильтерякова (Россия) — 28,850.

Булавы:

  1. Стилиана Николова (Болгария) — 29,750.
  2. Мария Борисова (Россия) — 29,200.
  3. Даниэла Муниц (Израиль) — 29,200.

Лента:

  1. Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,000.
  2. Стилиана Николова (Болгария) — 28,750.
  3. Мария Борисова (Россия) — 28,400.

Групповые упражнения.

Пять мячей:

  1. Испания — 29,150.
  2. Беларусь — 27,550.
  3. Израиль — 27,550.

Три обруча + две булавы:

  1. Испания — 28,100.
  2. Россия — 27,000.
  3. Израиль — 26,300.
