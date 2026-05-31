Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026: результаты на 31 мая

Сегодня, 31 мая, в Варне, Болгария, завершился финальный день чемпионата Европы — 2026 по художественной гимнастике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами последнего соревновательного дня турнира.

Чемпионат Европы по художественной гимнастике — 2026. Финал. Результаты. Индивидуальные упражнения.

Обруч:

София Ильтерякова (Россия) — 29,900. Алина Горносько (Беларусь) — 29,800. София Раффаэли (Италия) — 29,500.

Мяч:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 29,550. Стилиана Николова (Болгария) — 29,550. София Ильтерякова (Россия) — 28,850.

Булавы:

Стилиана Николова (Болгария) — 29,750. Мария Борисова (Россия) — 29,200. Даниэла Муниц (Израиль) — 29,200.

Лента:

Дарья Варфоломеев (Германия) — 30,000. Стилиана Николова (Болгария) — 28,750. Мария Борисова (Россия) — 28,400.

Групповые упражнения.

Пять мячей:

Испания — 29,150. Беларусь — 27,550. Израиль — 27,550.

Три обруча + две булавы:

Испания — 28,100. Россия — 27,000. Израиль — 26,300.