Спортивный комментатор Владимир Синицын скончался в возрасте 74 лет

Спортивный комментатор Владимир Синицын, известный по работе на трансляциях снукера и покера в России, скончался в Германии от разрыва аорты на 75-м году жизни. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеспортивные бредни».

Владимир Синицын также имел звание судьи международной категории по снукеру. В 1989 году Синицын был избран первым президентом Федерации бильярда Латвии, а в 1995 году стал первым чемпионом Латвии по снукеру. С 2022 года, после окончательного закрытия телеканала Eurosport в России, Синицын на постоянной основе перебрался жить в Прибалтику, где ранее учился и проработал часть жизни.