Мирон Лифинцев победил на этапе Mare Nostrum в Барселоне на 50 м на спине

Двукратный чемпион мира (2025) российский пловец Мирон Лифинцев выиграл золото в заплыве на дистанцию 50 м на спине на этапе турнира Mare Nostrum в Барселоне. Он показал время 24,59 секунды.

Вторым стал американец Квинтин Маккарти (24,84), а тройку лидеров замкнул представитель Чехии Мирослав Кнедла (24,91).

Ранее Лифинцев на этапе турнира Mare Nostrum в Барселоне выиграл золото в заплыве на дистанцию 100 м. Также в субботу, 30 мая, российские спортсмены завоевали два серебра. Иван Кожакин стал вторым в заплыве на 50 м брассом (26,88). Кирилл Пригода финишировал вслед за победителем дистанции 200 м тем же стилем (2 минуты 9,56 секунды).