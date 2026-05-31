Чикунова показала лучший результат на 200 м брассом на этапе Mare Nostrum в Барселоне

Серебряный призёр чемпионата мира — 2025 российская пловчиха Евгения Чикунова выиграла золотую медаль в заплыве на 200 м брассом на третьем этапе международного турнира Mare Nostrum, который проходит в Барселоне. Россиянка финишировала за 2 минуты 23,74 секунды.

На втором месте расположилась представительница Беларуси Алина Змушко с результатом 2 минуты 24,58 секунды. Тройку лидеров замкнула Тес Схаутен из Нидерландов (2.24,90).

Также в воскресенье, 31 мая, Мирон Лифинцев занял первое место на этом этапе турнира в заплыве на 50 м на спине.

Неделей ранее Чикунова стала третьей на дистанции 100 м брассом на этапе Mare Nostrum в Монако.