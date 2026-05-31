Джонатан Милан выиграл заключительный этап «Джиро д’Италия» — 2026

Итальянский велогонщик Джонатан Милан стал победителем заключительного, 21-го этапа, многодневной гонки «Джиро д’Италия» — 2026, который прошёл на территории Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 131 км за 3 часа 5 минут 50 секунд.

Второе место занял его соотечественник Джованни Лонарди, тройку лидеров замкнул представитель Франции Поль Пенхое.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводилась в 109-й раз. Она прошла с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в Болгарии. На 21-м этапе спортсмены начали гонку в столице Италии, часть дистанции провели за чертой города, а затем вновь вернулись в Рим. Суммарно за 21 этап участники преодолели 3459 км.