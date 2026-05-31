Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Джонатан Милан выиграл заключительный этап «Джиро д’Италия» — 2026

Джонатан Милан выиграл заключительный этап «Джиро д’Италия» — 2026
Комментарии

Итальянский велогонщик Джонатан Милан стал победителем заключительного, 21-го этапа, многодневной гонки «Джиро д’Италия» — 2026, который прошёл на территории Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 131 км за 3 часа 5 минут 50 секунд.

Второе место занял его соотечественник Джованни Лонарди, тройку лидеров замкнул представитель Франции Поль Пенхое.

Велогонка «Джиро д'Италия» проводилась в 109-й раз. Она прошла с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в Болгарии. На 21-м этапе спортсмены начали гонку в столице Италии, часть дистанции провели за чертой города, а затем вновь вернулись в Рим. Суммарно за 21 этап участники преодолели 3459 км.

Материалы по теме
Вот это драма на «Джиро»-2026! Молодой испанец победил в Гранд-туре после падения
OMG
Вот это драма на «Джиро»-2026! Молодой испанец победил в Гранд-туре после падения
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android