Йонас Вингегор выиграл общий зачёт «Джиро д’Италия» — 2026, Власов — 25-й

Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем общего зачёта многодневной гонки «Джиро д’Италия» — 2026, которая прошла на территории Европы. Суммарно по итогам всех этапов датчанин показал время 83 часа 22 минуты 51 секунда и набрал 400 очков.

На втором месте расположился австриец Феликс Галль с отставанием от лидера на 5 минут 22 секунды (290 очков). Тройку лучших замкнул Джей Хиндли из Австралии — его отставание составило 6 минут 25 секунд (240 очков).

Россиянин Александр Власов в общем зачёте расположился на 25-м месте (+1:15.21).

Велогонка «Джиро д'Италия» проводилась в 109-й раз. Она прошла с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в Болгарии. На 21-м этапе спортсмены начали гонку в столице Италии, часть дистанции провели за чертой города, а затем вновь вернулись в Рим. Суммарно за 21 этап участники преодолели 3459 км.