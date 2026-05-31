Татьяна Сергаева прокомментировала результаты российских гимнасток на ЧЕ-2026 в Болгарии

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева высказалась о результатах российских спортсменок на чемпионате Европы — 2026. Суммарно россиянки выиграли девять наград.

«Я очень аккуратна в предсказаниях, поэтому моё правило — никогда не давать интервью до старта. Потому что все мы живые люди, может что-то и не получиться. Но сейчас могу сказать, что результат превзошёл мои ожидания. Сейчас мы дадим девочкам немного отдохнуть, а потом начнём всё сначала.

Я ещё вчера сказала команде перед церемонией награждения, что все отлично поработали, все большие молодцы. Это была большая команда, которая работала на один большой результат. Это был первый наш серьёзный шаг на международную арену, думаю, что на чемпионате Европы мы заявили о себе очень достойно. Теперь будем двигаться вперёд.

На этом чемпионате Европы мы сражались за каждую возможность завоевать медали. Раньше было немного по-другому, да, старались девочек серьезно настроить на финалы с отдельными упражнениями, но понимали, что главная медаль [в личном многоборье] была у нас уже в кармане. И то, что мы продолжали бороться до самого последнего финала, наверное, правильно после такого долгого перерыва.

Ещё пять лет назад мы тот же чемпионат Европы называли этапом подготовки к чемпионату мира, но сейчас считаем первенство континента очень серьёзным для нас стартом. А этапами подготовки к чемпионату мира будут этапы Кубка мира, которые нас ждут. И чемпионат мира, сразу скажу, тоже будет для нас нелёгким. Могу сказать, что скамейка запасных у нас очень большая, многие достойны выступать на чемпионате Европы и чемпионате мира», — приводит слова Сергаевой ТАСС.