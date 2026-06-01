Анна Вяхирева стала чемпионкой Франции — 2025/2026 в составе «Бреста»

Олимпийская чемпионка — 2016 по гандболу россиянка Анна Вяхирева завоевала золотую медаль чемпионата Франции – 2025/2026 в составе «Бреста». В заключительном матче чемпионата команда Вяхиревой обыграла «Самбр Авенуа» со счётом 43:25 и завершила первенство на первой строчке турнирной таблицы.

6 июня «Брест» проведёт полуфинальный матч «Финала четырёх» Лиги чемпионов – 2025/2026 с венгерским «Дьёром». В случае победы французский клуб поборется за чемпионский трофей с победителем встречи между французским «Метцем» и румынским «Бухарестом».

31-летняя Вяхирева пополнила состав «Бреста» летом 2024 года, перейдя из норвежского «Вайперс» за рекордные для женского гандбола € 170 тыс. После окончания сезона-2025/2026 Вяхирева покинет команду и продолжит свою карьеру в датском «Оденсе».

