Исинбаева рискует получить блокировку счетов из‑за долга в 705,8 тыс. рублей

Двукратной олимпийской чемпионке Елене Исинбаевой могут вновь заблокировать счета: по состоянию на 1 июня её задолженность перед Федеральной налоговой службой превышает 705,8 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на материалы ФНС.

Ранее, в августе 2025 года, налоговая уже приостанавливала операции по счетам Исинбаевой из‑за долга в 283,6 тыс. рублей — тогда проблему удалось решить и счета разблокировали в том же месяце.

Елена Исинбаева — двукратная олимпийская чемпионка (2004, 2008), бронзовый призёр Олимпиады‑2012, трёхкратная чемпионка мира на открытом воздухе, четырёхкратная чемпионка мира в помещении и чемпионка Европы (на открытом воздухе и в помещении).