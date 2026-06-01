Гандболисты ЦСКА выиграли чемпионат России — 2025/2026, в финале одолев «Зенит» СПб

Мужской гандбольный клуб ЦСКА Москва стал победителем чемпионата России – 2025/2026. В финальной серии столичная команда всухую обыграла «Зенит» Санкт-Петербург (2-0).

Первая встреча серии, которая прошла в Санкт-Петербурге, осталась за москвичами (25:22). Второй матч состоялся в Москве и завершился с результатом 27:19 в пользу ЦСКА.

Ранее бронзовые медали чемпионата страны взял клуб «Пермские медведи» из Перми.

ЦСКА выиграл золотые медали чемпионата России в третий раз. Ранее москвичи становились чемпионами страны в 2023 и 2024 году. В 2025 году обладателем трофея стал санкт-петербургский «Зенит».