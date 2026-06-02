Ян Непомнящий завершил вничью матч с Хансом Ниманном в Белграде

Матч между российским гроссмейстером Яном Непомнящим и американцем Хансом Ниманном завершился вничью. Счёт встречи — 4:4.

Матч между Непомнящим и Ниманном проходил в Белграде с 29 мая по 1 июня. Гроссмейстеры сыграли восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд, по две партии в день.

Инициатором мероприятия выступил Ниманн. В 2025 году на «Аэрофлот Опен» Ханс и Ян сыграли вничью. После этого Ниманн бросил вызов Непомнящему на матч с призовым фондом в $ 100 000. На благотворительность пойдут $ 50 000.

В рейтинге Международной шахматной федерации Непомнящий поднялся на четыре позиции в лайв-рейтинге и теперь занимает в нём 16-е место, а Ниманн опустился на 13-е место.

