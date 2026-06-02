Винер — о ЧЕ-2026: наконец в честь наших гимнасток звучал гимн и поднимался флаг России!

Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер поздравила российских гимнасток с успешным выступлением на чемпионате Европы в Варне, Болгария. Спортсменки завоевали два золота, четыре серебра и три бронзы.

«Поздравляю сборную команду России по художественной гимнастике с великолепным выступлением на 42-м чемпионате Европы в Варне!

Очень радостно, что наконец в честь наших гимнасток звучал гимн и поднимался флаг России! Желаю всем спортсменкам и тренерам дальнейших успехов, новых ярких побед на предстоящих Кубках и чемпионате мира!» — написала Винер в телеграм-канале.