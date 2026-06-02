12-кратная чемпионка России по гандболу Ксения Макеева перешла в клуб из Румынии

12-кратная чемпионка России по гандболу Ксения Макеева перешла в румынский клуб «Корона Брашов». Об этом сообщает пресс-служба клуба «Ростов-Дон».

«Мы благодарим Ксюшу за все годы, проведённые в нашем клубе, яркую игру и самоотдачу и желаем успехов в новых вызовах. Вместе и навсегда», — говорится в сообщении клуба.

35-летняя Ксения Макеева является рекордсменкой по количеству побед в чемпионате России — по шесть раз она выигрывала турнир с волгоградским «Динамо» и «Ростовом-Дон». В составе «Ростова-Дон» она также восемь раз выиграла Суперкубок России, семь раз — Кубок страны и стала серебряным призёром Лиги чемпионов (2019).

Вместе со сборной России она стала серебряным призёром Олимпиады в Токио, а также завоевала золото (2009), бронзу (2019) чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы (2018).