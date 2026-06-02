Названа средняя зарплата спортивного тренера в России

На сегодняшний день средняя зарплата тренера, инструктора в России составляет 95 671 рубль. Такие данные приводит аналитическая служба портала ДомКадров.ру. При этом с начала 2026 года (93 357 рублей в январе) наблюдается значительный рост.

В топ-5 самых высокооплачиваемых городов в профессии спортивных педагогов вошли Москва (147 142 рубля), Санкт-Петербург (99 558 рублей), Екатеринбург (89 705 рублей), Краснодар (88 857 рублей) и Уфа (87 341 рубль).

Согласно данным портала, средняя заработная плата инструкторов тренажёрного зала и фитнес-тренеров в России составляет 124 465 рублей, что делает эту специализацию наиболее массовой и финансово привлекательной в индустрии. Доход в более узких нишах, как правило, ниже: тренеры по плаванию получают в среднем 109 465 рублей, по футболу – 103 716 рублей, по единоборствам – 107 439 рублей, а по гимнастике – 94 098 рублей.

