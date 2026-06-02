Никита Нагорный заявил, что не планирует выступать на чемпионатах мира и Европы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что пока не завершает спортивную карьеру официально, однако выступления на чемпионатах мира и Европы в ближайшее время маловероятны.

«Есть планы в этом году выйти на соревновательную арену. Скорее всего, это будет в рамках гимнастической Премьер-лиги, формат новый, мы его презентовали. У нас появилась новая олимпийская дисциплина — микст-формат, где не все снаряды, а также микст между девушками и мужчинами в команде. Когда у нас всего будет три снаряда у мужчин и девушек, в таком формате в этой дисциплине нет такой лиги в мире. Мы сделали первую такую лигу, стартует в сентябре, будет идти каждые выходные в академии спорта «Динамо» на протяжении двух месяцев. Начну свою подготовку через месяц, дальше буду смотреть по времени — если смогу совмещать с работой, потому что я в любом случае тренируюсь каждый день перед работой, а выходные — то время, когда могу точно пригласить семью и тряхнуть стариной, так скажем.

Официального завершения карьеры у меня не было, потому что, во-первых, это нужно делать красиво, нужно делать так, чтобы болельщики и зрители могли стать частью этого большого события. И хочется ещё немного повыступать, хотя бы в рамках каких-то шоу, может быть, в рамках соревнований в гимнастической Премьер-лиге. Посмотрим. Очень многие просят, очень многие ждут. Учитывая, что сейчас есть флаг и гимн, думаю, что для всех будет хорошим событием. Большой старт — чемпионат мира или Европы? Это навряд ли. Учитывая, что есть персональные санкции. Но тем не менее посмотрим, как всё пойдёт. Если наш вид спорта и страна поймут, что я необходим в этом направлении, конечно, отказаться не смогу. Но мне кажется, что сегодня, учитывая объём работы, который делаем, задачи, которые у нас есть, немножко я важнее за кулисами», — приводит слова Нагорного ТАСС.