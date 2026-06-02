Евгений Рылов завершит карьеру прощальным заплывом на чемпионате России

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. В субботу, 6 июня, в 16:20 мск после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв Рылова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Ждём всех, чтобы вместе проводить Евгения и поблагодарить его за победы и эмоции, которые он дарил нам на протяжении всей своей карьеры», — говорится в заявлении ФВВСР.

Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы.