Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Евгений Рылов завершит карьеру прощальным заплывом на чемпионате России

Евгений Рылов завершит карьеру прощальным заплывом на чемпионате России
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион 2020 года, двукратный чемпион мира российский пловец Евгений Рылов завершает спортивную карьеру. В субботу, 6 июня, в 16:20 мск после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв Рылова. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Ждём всех, чтобы вместе проводить Евгения и поблагодарить его за победы и эмоции, которые он дарил нам на протяжении всей своей карьеры», — говорится в заявлении ФВВСР.

Евгений Рылов — двукратный олимпийский чемпион, первый российский спортсмен, выигравший олимпийское золото в плавании в бассейне в XXI веке, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трёхкратный чемпион мира на короткой воде, четырёхкратный чемпион Европы.

Материалы по теме
Мустафина, Нагорный, Рылов и другие звёзды, которые зажглись на Российско-Китайских играх
Мустафина, Нагорный, Рылов и другие звёзды, которые зажглись на Российско-Китайских играх
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android