Международная федерация фехтования допустила россиян к соревнованиям с флагом и гимном

Исполнительный комитет Международной федерации фехтования (FIE) снял ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщает пресс‑служба организации. Решение было принято на заседании в пятницу и вступит в силу с чемпионата мира, который пройдёт с 22 по 25 июля в Гонконге.

«Исполнительный комитет FIE принял следующее решение: Начиная с чемпионата мира по фехтованию среди взрослых 2026 года в Гонконге, все защитные меры будут сняты, и спортсмены и официальные лица, имеющие белорусские или российские паспорта, будут допущены к участию во всех индивидуальных и командных соревнованиях FIE под своими национальными аббревиатурами, в национальной форме, с флагами и гимнами», — говорится в заявлении организации.

