Президент Федерации фехтования России прокомментировал снятие ограничений со спортсменов

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов прокомментировал возвращение российских спортсменов на международные соревнования с флагом и гимном.

«В январе наши юниоры смогли участвовать как полноправные члены команды сборной России. Это давало надежды, что взрослые спортсмены тоже смогут участвовать. Прошло пять месяцев, решение по нашему возвращению было принято в пятницу. Возможность участвовать будет в июле — на чемпионате мира 2026 года. Это большая радость! Справедливость должна была восторжествовать. Благодарны Международной федерации фехтования, что это произошло. Нашлись профессионалы своего дела, которые поняли, что все должны участвовать в равноправных условиях», — сказал Мамедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.