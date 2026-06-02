«Добро пожаловать в клуб». Александр Попов — о завершении карьеры Евгения Рылова

Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию Александр Попов отреагировал на завершение карьеры двукратным олимпийским чемпионом Евгением Рыловым.

«Рылов — двукратный олимпийский чемпион. Много вы таких в России знаете, кроме Панкратова? Евгений точно входит в топ-5 пловцов России. Теперь — добро пожаловать в клуб тех, кто уже завершил свою спортивную карьеру. Надеюсь, он будет приносить пользу российскому плаванию уже в другом качестве», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В субботу, 6 июня, в 16:20 мск после торжественной церемонии открытия чемпионата России по плаванию состоится прощальный заплыв Рылова.