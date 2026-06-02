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«О том, что с золотом уеду, даже не думала». Ильтерякова — о впечатлениях от ЧЕ-2026

«О том, что с золотом уеду, даже не думала». Ильтерякова — о впечатлениях от ЧЕ-2026
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Чемпионка Европы — 2026 в упражнениях с обручем российская гимнастка София Ильтерякова рассказала о положительной атмосфере на минувшем европейском первенстве в Болгарии.

«Все девчонки дружелюбные, мы все друг друга поздравили. Немножко пообщались. С каждым стартом ближе с ними знакомимся, друг о друге что-то узнаём. Судьи достаточно хорошо меня оценили, была рада, что получила такую достойную оценку. О том, что с золотом уеду, даже не думала. Примерный план был достойно представить страну, хорошо выступить, не подвести тренеров и всю команду. Безумно счастлива, что получился такой невероятный успех.

С флагом выступать гораздо ответственнее — представлять уже нашу страну, а не нейтральных спортсменов. Хотя думаю, многие знали, что нейтральные спортсмены — это всё равно Россия, Беларусь. Я старалась не придавать этому значения, чтобы лишнее волнение мне не помешало», — приводит слова Ильтеряковой ТАСС.

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