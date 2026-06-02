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Якоб Ингебригтсен может вернуться к соревнованиям в середине июля

Якоб Ингебригтсен может вернуться к соревнованиям в середине июля
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Двукратный олимпийский чемпион на дистанциях 1500 м и 5000 м норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен может вернуться к выступлениям на соревнованиях в средине июля после длительного восстановления, связанного с операцией.

Агент Ингебригтсена Даниэль Вессфельдт сообщил, что Якоб уже вернулся к тренировкам и строит планы на предстоящий сезон.

«На данный момент Якоб продолжает усердно готовиться. Старты для Ингебригтсена возможны с середины июля, но он пока не хочет себя связывать обязательствами. Именно поэтому мы не даём никакой конкретики и не делаем официальных заявлений. Единственное, что можно сказать точно, так это то, Якоб обожает соревноваться, он хочет вернуться как можно раньше и стать как можно лучше, но он настроен выходить на старты только после того, как будет уверен, что его здоровью ничего не угрожает», — приводит слова Вессфельдта VG.

Напомним, Ингебригтсен перенёс операцию на ахилловом сухожилии, проблемы с которым были накопительным, и пропустил почти весь летний сезон 2025 года.

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