«Феноменальная гимнастка, таких больше не будет». Мельникова — о Байлз

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова назвала семикратную олимпийскую чемпионку из США Симону Байлз феноменальной гимнасткой.

В частности, Мельникова поделилась воспоминаниями о командном турнире на Играх 2021 года в Токио, где сборная России взяла золото, а США – серебро. Там Байлз выступила только в одном виде, после чего снялась по состоянию здоровья.

«Лично для меня, не буду говорить за всех, это просто феноменальная гимнастка. Таких, я думаю, больше не будет. Моя карьера попала на Симону Байлз: то есть ты заранее ехала не за первым место, а за вторым или за третьим. Там было без шансов просто.

И, конечно, когда мы приехали в Токио, идёт вот этот командный финал, и мы смотрим, что Симона прыгает прыжок: вместо двух с половиной винтов она теряется и делает полтора винта. Мы с девочками переглядываемся и понимаем: сейчас что-то происходит. И она снимается.

Мы видим нервы в американской команде и понимаем, что – мы здесь все напряглись – это наш шанс. Это такой шанс нам выпал, что у меня даже сейчас мурашки. Такие шансы просто нельзя упускать. Конечно, в тот момент, мне кажется, мы сильно сплотились.

Если бы мы тогда проиграли, я не знаю, что у меня было бы вообще внутри. Я бы просто подумала, что гимнастика – это не моё, наверное.

На самом деле американская команда не такая сильная без Симоны. Все конкурентоспособны с американцами, если в американской команде нет Симоны Байлз. Она просто плюс 5 баллов команде сразу даёт. Она делает невероятно сложные элементы, делает их стабильно, почти никогда не падает. Я не знаю, что нужно делать, чтобы быть такой психологически устойчивой и физически сильной», – сказала Мельникова в интервью Елене Весниной на канале BB Tennis.