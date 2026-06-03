Мельникова рассказала, из-за чего многие ненавидят спортивную гимнастику

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала, как у юных гимнастов развивается ненависть к своему виду спорта.

– Когда ты выступаешь, от тебя идёт энергия – что ты правда кайфуешь. Это то, что в тебя заложили тренеры, научили получать удовольствие? Или у тебя это было всегда?

– Мне кажется, основная проблема… Не знаю, как в других видах спорта, но у нас в спортивной гимнастике очень многие, когда доходят до 18-20 лет, они просто эту гимнастику ненавидят. За то, что было большое давление от тренеров – и психологическое, и физическое. И им приходилось делать через не могу, через не хочу.

Так как у меня не было такого отношения тренера ко мне, мне нравился процесс тренировочный. Я любила тренировочный процесс, и когда он тебе нравится годами, у тебя просто внутри это чувство посеяно – что ты любишь гимнастику.

А, конечно, когда тебя годами унижают или тебе говорят делать огромное количество повторений, у тебя что-то болит – и тебе говорят с травмами работать… И к тебе такое отношение больше как к материалу, наверное. Конечно, ты это чувствуешь, как ребёнок.

А потом, когда ты вырастаешь, ты еще и понимаешь, что это было вообще на протяжении многих лет. И вот тогда, конечно, беда полностью в голове, и люди просто не любят гимнастику.

Вот меня это обошло стороной только благодаря, конечно, моим тренерам, моим родителям, – рассказала Мельникова в интервью Елене Весниной на канале BB Tennis.