«Я начала раскрываться как личность». Мельникова — о медиаактивности

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова рассказала, как ей помогает медийная активность.

«В какой-то момент, когда я начала медийно больше проявлять активность, я вообще поняла, кто я есть, хоть немного. Потому что в спорте иногда, когда ты сидишь и думаешь только о спорте, ты как будто перестаёшь развиваться, наверное, немного. Даже эмоционально.

Потому что у тебя есть спорт, работа, у тебя определенный алгоритм действий – и ты выполняешь это каждый день. А когда ты открываешь в себе что-то новое, когда ты пошёл на интервью, а там тебе какой-то интересный вопрос задали – а ты потом над ним подумал… Или ты пообщался со спортсменами из других видов спорта или из других сфер. И для меня это впервой было просто. Я думаю: это такой другой мир, это волшебно, это классно.

И я начала раскрываться именно как личность, и это мне помогать начало в спорте. Потому что я стала чувствовать, кто я есть на самом деле в гимнастике и как я могу свою личность выразить в гимнастике.

Здесь, мне кажется, есть еще вторая классная сторона: что зритель влюбляется именно в человека. Он не влюбляется в спортсмена, который как робот только играет, выигрывает или проигрывает. Нет, он влюбляется в эмоции, в твоё отношение, в харизму. В личность», – сказала Мельникова в интервью Елене Весниной на канале BB Tennis.