Прыгун в воду Шлейхер хочет выступить на чемпионате Европы

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в воду Никита Шлейхер надеется выступить на чемпионате Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я бы очень хотел выступить на чемпионате Европы, если меня, конечно, допустят и соответствующее решение будет принято тренерским штабом. Готовиться, в таком случае, будем вместе с командой на сборах, чтобы показать максимально эффективный результат и слаженную работу.

Что касается чемпионата России, то результаты меня порадовали. Цели, которые мы ставили, выполнили: три золота и бронза с личной дисциплины (вышка 10 м) как бонус. Конечно, было бы приятно забрать и четвёртую золотую медаль. Выиграть все олимпийские виды — это шикарно, но немного не получилось, тело было готово, но голова немножко была загружена другим, не справился, наверное, эмоционально», – приводит слова Шлейхера ТАСС.

Шлейхеру 27 лет, вместе с Русланом Терновым он завоевал серебро чемпионата мира в синхронных прыжках с 10 метров в 2025 году. Также на его счету две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды чемпионатов Европы в различных дисциплинах.

Чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в Париже с 31 июля по 16 августа.