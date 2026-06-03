Гандболистка Вероника Никитина завершила спортивную карьеру

34-летняя гандболистка Вероника Никитина, защищавшая цвета московского ЦСКА, объявила о завершении игровой карьеры. Об этом сообщила пресс‑служба Федерации гандбола России.

Профессиональный путь спортсменки начался в 2009 году. До перехода в столичную команду в 2024 году она выступала за тольяттинскую «Ладу». В сезоне‑2025/2026 она сыграла за ЦСКА 26 матчей, отметившись 34 заброшенными мячами.

В период выступлений за «Ладу» Никитина завоевала серебряную медаль Кубка России (2015) и четыре бронзовые (2010, 2012, 2013, 2014). В чемпионате России она дважды поднималась на вторую ступень пьедестала (2014, 2015) и дважды — на третью (2011, 2012). Перейдя в ЦСКА, спортсменка пополнила свою коллекцию наград титулом чемпионки России, а также званиями обладательницы Кубка и Суперкубка страны. К числу её международных достижений относятся две победы в Кубке Европейской гандбольной федерации — в 2012 и 2014 годах.