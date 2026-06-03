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«Hard mode тренировка». Ян Непомнящий — о ничьей с Хансом Ниманном в Белграде

«Hard mode тренировка». Ян Непомнящий — о ничьей с Хансом Ниманном в Белграде
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался об опыте, который получил после матча с американцем Хансом Ниманном, который завершился ничьей 1 июня в Белграде, Сербия. Россиянин назвал противостояние хорошей тренировкой перед турниром UzChess Cup 2026 в Ташкенте, который стартует 6 июня.

Непомнящий и Ниманн сыграли восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд по две партии в день.

«Закончился матч с Ниманном. Интересный опыт, но две партии в день, даже с укороченным контролем, всё же выматывают.

Чёрными отстаивал новый для себя дебют, который изучал по ходу поединка. Сложно, но интересно.

Шахматисты играли, как умели, но сегодня контраст меня впечатлил.
Утром Ханс зевнул в один ход фигуру (очевидно, перепутал порядок ходов), а я спросонья зачем-то не забрал её, хотя, разумеется, видел взятие на е7. Бог с ним. Но вот вечером Ниманн сыграл как в молодые годы. Снимаю шляпу. Учебная партия со стороны белых: ни единой помарки.

В целом, даже оставляя за кадром странное происшествие в седьмой партии, у меня было побольше шансов выиграть по крайней мере ещё раз, так что итоговая ничья скорее в его пользу.

Итого — хорошая hard mode тренировка перед Ташкентом, но желания играть матчи в таком формате у меня явно поубавилось», — написал Непомнящий в своём телеграм-канале.

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