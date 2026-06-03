«Трудно играть по личным причинам». Ниманн — о матче с Непомнящим в Белграде

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн рассказал, что предлагал россиянину Яну Непомнящему сыграть тай-брейк в их матче, который закончился ничьей в Белграде, Сербия, 1 июня.

Непомнящий и Ниманн сыграли восемь партий в «быструю классику» с контролем 60 минут + 30 секунд по две партии в день.

«Это вообще первый очный матч, который я не выиграл. Поэтому никогда особенно не задумывался о возможности проиграть матч или сыграть его вничью. Теперь понимаю, что регламент тай-брейков всё же нужен.

Я даже предложил сыграть тай-брейк после окончания матча. С финансовой точки зрения для соперника это был бы только плюс. Думал, что Ян согласится. Мне показалось странным, что он отказался. Я был готов провести тай-брейк даже на следующий день. По сути, ему нечего было терять: либо заработать больше денег, либо остаться при том же результате.

Скажу, что мне особенно трудно играть против Непомнящего ещё и по личным причинам. На протяжении многих лет он предпринимал действия, которые, на мой взгляд, вредили моей карьере. Были турниры, где он требовал моего исключения из состава участников, в некоторых случаях это срабатывало. Поэтому важно сохранять спокойствие и не переносить личные эмоции на шахматную доску. Несмотря на всё это, старался оставаться сосредоточенным исключительно на игре», — приводит слова Ниманна из его интервью YouTube-каналу Eleyah телеграм-канал Chess Now.