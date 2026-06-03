На портале «Рамблер» стартует ИИ-спецпроект к 90-летию «Союзмультфильма»

1 июня 2026 года на портале «Рамблер» (входит в медиахолдинг Rambler&Co) стартовал спецпроект «Нам 90, но чувствуем себя на девять», приуроченный к юбилею киностудии «Союзмультфильм». Он мог появиться только на LLM-портале «Рамблер» и объединяет интерактивную игру, призовую механику с партнёрами, умный мини-сервис на базе нейросети «ГигаЧат» от «Сбера».

Центральный элемент спецпроекта – мульткалейдоскоп, который познакомит пользователей с героями «Союзмультфильма» разных эпох. Он устроен по принципу колеса фортуны: по нажатию кнопки выдаёт случайную карточку персонажа с его историей и характером. Крутить мульткалейдоскоп можно раз в день и вместе с контентом о персонажах получать призы от партнёров.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co: «В этом проекте сошлись два мира – герои сказок, которые уже 90 лет живут в памяти нескольких поколений, и ИИ как новый инструмент, с которым нашим пользователям предстоит прожить следующие 10-летия. Нам важно, чтобы технологии не подменяли ощущение чуда, а помогали его заново переживать: когда Чебурашка в чате сочиняет историю вместе с ребёнком или взрослым, это всё та же магия «Союзмультфильма», просто в новом формате. Если после игры и сказки на лендинге кто-то захочет пересмотреть любимый мультфильм с детьми, значит, мы всё сделали правильно».

В карточках с героями студии подробно описаны их характеры и есть ссылки на мультфильмы с их участием. Если все истории с персонажами уже знакомы, можно тут же создать новые с помощью чат-бота. Достаточно задать примерную тему и получить уникальную историю, сгенерированную ИИ. Вести диалог в чат-боте будет Чебурашка – один из самых узнаваемых героев студии, что делает взаимодействие более эмоциональным и родным для нескольких поколений зрителей.

Юлиана Слащева, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»: «Союзмультфильм» за всю свою историю создал тысячи мультфильмов, героев, персонажей, сюжетов, за каждым из которых стоит своя история. Вместе с порталом «Рамблер», мы проделали большую работу, чтобы путешествие во вселенную «Союзмультфильма» стало увлекательным событием, где актуальные технологии помогут создать уникальный пользовательский опыт и раскрыть новые грани уже известных персонажей и их авторов».

Совместный проект «Рамблера» и «Союзмультфильма» продолжает развивать портал как визионера интерактивных форматов на основе больших языковых моделей. Сочетание ностальгического контента, геймификации и умных мини-сервисов с искусственным интеллектом позволяют вовлечь в юбилейную кампанию детей, родителей и всех тех, кто вырос на произведениях «Союзмультфильма», объединяя аудиторию вокруг общего культурного опыта.