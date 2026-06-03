«Ухта» обыграла «Тюмень» в третьем матче финальной серии Суперлиги

Завершился третий матч финальной серии Суперлиги по футзалу, в котором встречались «Ухта» и «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Тюмени. «Ухта» одержала победу со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-0. Следующий матч состоится в Тюмени 4 июня.

Футзал. Суперлига. Финал. Результат матча 3 июня:

«Тюмень» Тюмень — «Ухта» Ухта — 2:6 (2:3, 0-3).

В 1/2 финала «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 3-1 в серии, а «Тюмень» победила «КПРФ» — 3-0. Финальная серия Суперлиги проходит до четырёх побед.

Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 команда оказалась сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.