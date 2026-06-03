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«Ухта» обыграла «Тюмень» в третьем матче финальной серии Суперлиги

«Ухта» обыграла «Тюмень» в третьем матче финальной серии Суперлиги
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Завершился третий матч финальной серии Суперлиги по футзалу, в котором встречались «Ухта» и «Тюмень». Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Тюмени. «Ухта» одержала победу со счётом 6:2. Счёт в серии стал 3-0. Следующий матч состоится в Тюмени 4 июня.

Бетсити Суперлига . Финал
03 июня 2026, среда. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 6
Ухта
Ухта
1:0 Неведров – 2'     1:1 Москалёв – 5'     2:1 Дерябин – 9'     2:2 Парадински – 15'     2:3 Мусин-Пушкин – 19'     2:4 Парадински – 28'     2:5 Хусаинов – 29'     2:6 Парадински – 35'    

Футзал. Суперлига. Финал. Результат матча 3 июня:

  • «Тюмень» Тюмень — «Ухта» Ухта — 2:6 (2:3, 0-3).

В 1/2 финала «Ухта» обыграла «Норильский никель» со счётом 3-1 в серии, а «Тюмень» победила «КПРФ» — 3-0. Финальная серия Суперлиги проходит до четырёх побед.

Действующим чемпионом России является «Ухта». В финальной серии розыгрыша Суперлиги-2024/2025 команда оказалась сильнее «Газпром-Югра» со счётом 4-3.

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