Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Завершился турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026»

Завершился турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026»
Комментарии

3 июня состоялся турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026» — одно из самых зрелищных мероприятий спортивных игр форума, которое уже почти 10 лет сопровождает события ведущей международной деловой площадки.

В турнире приняли участие ведущие спортсмены Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главную награду программы забрала участница из Санкт-Петербурга Елизавета Писарева, которой торжественно вручили «Кубок ПМЭФ-2026».

«Традиционно в числе 16 видов спорта, входящих в состав спортивных игр ПМЭФ-2026, присутствует конный турнир. Ежегодно событие приобретает больший размах, привлекает новых спортсменов — как профессионалов, так и любителей, а также партнёров. Одна из важных для нас задач в сфере непосредственно конного спорта — не только расширить количество участников и партнёров, но и развивать отрасль посредством взаимодействия с государством, спортивным и бизнес-сообществом. В этом году в программу по конному спорту добавилась дисциплина — выездка. На будущий год будем стараться ещё расширить перечень дисциплин, а также добавить дискуссионную и образовательную составляющую. Разрабатываем маршрут с посещением конных заводов, ипподромов, объектов конного наследия. И первое мероприятие будет в рамках форума «Путешествуй» в Москве уже на следующей неделе», — отметила заместитель директора фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

За 10 лет фондом Росконгресс проведено более 100 турниров и обучающих конноспортивных программ в различных городах России, направленных на развитие вида спорта. Поддержка конкура, оказываемая фондом, направлена на популяризацию отрасли и привлечение внимания к решению проблемных задач в этой сфере, а также к поиску и реализации новых проектов.

В 2026 году турнир по выездке «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026» прошёл в формате КЮР Большого приза.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

Все новости о спортивных событиях ПМЭФ — t.me/Sport_Roscongress

Материалы по теме
На спортивных играх ПМЭФ представят проекты в сфере паралимпийского спорта
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android