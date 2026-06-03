Завершился турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026»

3 июня состоялся турнир по конному спорту «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026» — одно из самых зрелищных мероприятий спортивных игр форума, которое уже почти 10 лет сопровождает события ведущей международной деловой площадки.

В турнире приняли участие ведущие спортсмены Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Главную награду программы забрала участница из Санкт-Петербурга Елизавета Писарева, которой торжественно вручили «Кубок ПМЭФ-2026».

«Традиционно в числе 16 видов спорта, входящих в состав спортивных игр ПМЭФ-2026, присутствует конный турнир. Ежегодно событие приобретает больший размах, привлекает новых спортсменов — как профессионалов, так и любителей, а также партнёров. Одна из важных для нас задач в сфере непосредственно конного спорта — не только расширить количество участников и партнёров, но и развивать отрасль посредством взаимодействия с государством, спортивным и бизнес-сообществом. В этом году в программу по конному спорту добавилась дисциплина — выездка. На будущий год будем стараться ещё расширить перечень дисциплин, а также добавить дискуссионную и образовательную составляющую. Разрабатываем маршрут с посещением конных заводов, ипподромов, объектов конного наследия. И первое мероприятие будет в рамках форума «Путешествуй» в Москве уже на следующей неделе», — отметила заместитель директора фонда Росконгресс Ирина Жильцова.

За 10 лет фондом Росконгресс проведено более 100 турниров и обучающих конноспортивных программ в различных городах России, направленных на развитие вида спорта. Поддержка конкура, оказываемая фондом, направлена на популяризацию отрасли и привлечение внимания к решению проблемных задач в этой сфере, а также к поиску и реализации новых проектов.

В 2026 году турнир по выездке «Кубок Росконгресс. Кубок ПМЭФ-2026» прошёл в формате КЮР Большого приза.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

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