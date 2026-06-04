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Теннисист Сидоренко сравнил уровень организации соревнований в России и мире

Теннисист Сидоренко сравнил уровень организации соревнований в России и мире
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Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко сравнил уровень организаций международных соревнований и чемпионата России.

«Это высочайший уровень организации. С клубными соревнованиями даже смысла нет сравнивать, а вот с большими международными турнирами WTT чемпионат и Суперкубок России вполне сопоставимы. Видно, как много организаторы потратили сил и ресурсов, играть было в удовольствие. А если смотреть не самые крупные турниры WTT, то на некоторых порой даже и раздевалок нет!» – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В финале мужского одиночного разряда чемпионата России – 2026 Владимир Сидоренко обыграл Дениса Ивонина со счётом 4:2, повторив успех трёхлетней давности.

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