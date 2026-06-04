«Есть обида от того, что мы не играем». Теннисист Сидоренко — о бане сборной России

Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко признался, что соскучился по выступлениям за национальную команду.

«Конечно, есть тоска по игре за национальную команду и обида от того, что мы не играем. Как и у любого спортсмена, наверное. Я за сборную России не играл с 2021 года, когда мы на чемпионате мира выступали. И с тех пор вынужденный отдых, который уже очень хочется закончить», – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. В конце 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) снял запрет на участие россиян в личных видах. Это позволило вернуть спортсменов на некоторые европейские старты.