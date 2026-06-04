Теннисист Сидоренко оценил уровень заработков в России и Европе

Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко оценил уровень заработков в теннисе и сравнил доходы в России и Европе, отметив, что в клубной системе есть фиксированные зарплаты и бонусы за результаты.

— В этом плане всё нормально, но смотря с чем и с кем сравнивать. Конечно, это не те деньги, что в футболе или баскетболе. Тут нет таких заработков, как в питерском «Зените». Но есть фиксированная зарплата от клуба, от города. Всегда можно ещё какие-то матчи сыграть, если тебя приглашают. Есть бонусы за большие турниры, за победы в отдельных матчах. Если играть хорошо, можно ни в чём себе не отказывать.

— Призовые в больших российских турнирах сопоставимы с тем, что можно заработать в Европе?

— Пока я не знаю, какими точно будут итоговые призовые за чемпионат России, но ребята говорят, очень достойные. С Европой не могу сравнивать, поскольку в клубе, как я уже сказал, зарплата фиксированная, а бонусы за матч небольшие. Но я точно могу сказать, что так, как платят в России за национальные турниры, например, чемпионат и Суперкубок, такого ни в одной стране нет, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.