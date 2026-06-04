«Должен был промолчать». Теннисист Сидоренко — о дисквалификации на ЧР-2025

Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко поделился воспоминаниями о чемпионате России – 2025, когда был дисквалифицирован из-за бурного выражения эмоций.

— С какими чувствами вспоминаешь чемпионат России – 2025 в Казани, который закончился для тебя дисквалификацией за слишком бурное выражение эмоций?

— Сейчас с улыбкой, конечно. Но тогда не до смеха было. Представьте себя в моей ситуации: напряжённая игра, всё на тоненького, а тут тебе под руку говорят. Я и выплеснул эмоции, выругался. Конечно, должен был промолчать, но… Я ни в коем случае не хотел кого-то оскорбить или обидеть, просто так сложилось. Я играл против Максима Гребнева, мне арбитр что-то сказала, а я подряд четыре очка уступил. Да, сам виноват – отвлёкся, потерял концентрацию, но эмоции в итоге взяли верх, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

В четвертьфинале чемпионата России – 2025 Сидоренко после окончания четвёртой партии оскорбил судью, после чего был снят с турнира.