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«У нас жёстко воспитывают». Лучший теннисист России — об эмоциях во время матчей

«У нас жёстко воспитывают». Лучший теннисист России — об эмоциях во время матчей
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Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко высказался об эмоциональности в настольном теннисе и отметил, что в России к поведению спортсменов предъявляются более жёсткие требования, чем в большом теннисе.

– В российском настольном теннисе эмоции подавляют? Что за спорт без эмоций? В большом теннисе постоянно обсуждают, как Медведев, Соболенко, Рублёв или Андреева накричали на судей, болельщиков, свою команду, просто выругались.
– В России считают, что настольный теннис – интеллектуальная игра, нужно себя контролировать, как в шахматах. Хотя даже там Магнус Карлсен по столу стучит или ещё что-то подобное происходит. В России даже правило есть – если ракетка со стола упадёт, пусть ты её и несильно кинул, это прямая красная карточка. А если вести себя, как в большом теннисе, ни один матч в российском турнире не доиграешь. Там же просто штраф заплатишь, и всё. Для них это как кофе попить.

У нас жёстко воспитывают. Не знаю, верно или нет, но таковы правила. Хотя эмоции – тоже часть шоу, на которое зрители приходят. Отчасти, мне кажется, наш вид спорта в России не такой популярный, поскольку люди любят эмоции: кто-то ракетку бросит, кто-то на стол запрыгнет. Мы когда в команднике на Играх БРИКС победили, на стол запрыгнули. И нам за это предъявили – мол, так себя нельзя вести. Ну хоть не дисквалифицировали, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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