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Лидер российского рейтинга по настольному теннису назвал самых эмоциональных игроков

Лидер российского рейтинга по настольному теннису назвал самых эмоциональных игроков
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Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко назвал самых эмоциональных игроков.

— Из тех, с кем ты сам играл, кто самый эмоциональный?
— Пожалуй, из молодых назову братьев Алексиса и Феликса Лебрун. Они вообще бешеные оба. Они даже на тренировках такие. Год назад я был с ними на сборах, так там ракетки летали и крики стояли. Тренер им ничего не говорит, поскольку такое поведение у них в крови и помогает двигаться дальше. Они узнаваемые парни, живут настольным теннисом. Трульс Морегард тоже очень эмоциональный спортсмен, он и судей на шведском куда подальше посылал, и ракетки на чемпионате мира кидал. Это нормально, люди просто болеют за своё дело и хотят стать лучше. У молодых эмоции проявляются намного чаще, игроки постарше более сдержаны, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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