«Раньше они были куда сильнее». Лучший теннисист России — об уровне китайских игроков

Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко сравнил уровень современного китайского настольного тенниса с эпохой шестикратного олимпийского чемпиона Ма Луна, отметив изменения в подходе и ментальности игроков.

— Нынешнего лидера мирового рейтинга можно сравнить с легендами прошлого? Тем же Ма Луном?

— Раньше спортсмены из Китая были сильнее. Потому что у них ничего другого не было, кроме настольного тенниса. Их чуть на не полгода на базах закрывали, и они фигачали на тренировках по 15 часов. Сейчас же жизнь стала более сладкая, много соблазнов, соцсети. У нынешних игроков нет одержимости только настольным теннисом, нет такой сосредоточенности на игре, как у прежних звёзд. Ван Чуцин невероятно силён, но с тем же Ма Луном его сравнивать нельзя. Китайцы стали не такими сильными психологически, они теперь обыгрываемые спортсмены, а не роботы.

— Тебя те же самые соблазны не отвлекают?

— Соблазны у всех есть. Нужно просто понимать, чего ты хочешь. Тогда идти к цели будет намного проще, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.