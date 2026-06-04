Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Раньше они были куда сильнее». Лучший теннисист России — об уровне китайских игроков

«Раньше они были куда сильнее». Лучший теннисист России — об уровне китайских игроков
Комментарии

Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко сравнил уровень современного китайского настольного тенниса с эпохой шестикратного олимпийского чемпиона Ма Луна, отметив изменения в подходе и ментальности игроков.

— Нынешнего лидера мирового рейтинга можно сравнить с легендами прошлого? Тем же Ма Луном?
— Раньше спортсмены из Китая были сильнее. Потому что у них ничего другого не было, кроме настольного тенниса. Их чуть на не полгода на базах закрывали, и они фигачали на тренировках по 15 часов. Сейчас же жизнь стала более сладкая, много соблазнов, соцсети. У нынешних игроков нет одержимости только настольным теннисом, нет такой сосредоточенности на игре, как у прежних звёзд. Ван Чуцин невероятно силён, но с тем же Ма Луном его сравнивать нельзя. Китайцы стали не такими сильными психологически, они теперь обыгрываемые спортсмены, а не роботы.

— Тебя те же самые соблазны не отвлекают?
— Соблазны у всех есть. Нужно просто понимать, чего ты хочешь. Тогда идти к цели будет намного проще, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Материалы по теме
«У нас жёстко воспитывают». Откровенный разговор с лидером российского настольного тенниса
Эксклюзив
«У нас жёстко воспитывают». Откровенный разговор с лидером российского настольного тенниса
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android