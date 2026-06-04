Министр спорта РФ Дегтярёв рассказал о ходе восстановления ОКР в правах в общении с МОК

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв высказался о том, как проходит процесс восстановления организаций в правах в общении с Международным олимпийским комитетом (МОК).

— Как идёт подготовка к ОИ с точки зрения восстановления наших спортсменов?

— Мы провели реформу управления летними видами. Она завершена. Мы полностью соответствуем международным стандартам. Что мы сделали юридически: 31 марта 2025 года утвердили программу по каждому виду. Всего 42 вида спорта в Олимпиаде. МОК покажет первые намётки.

До конца года должны начаться отборочные соревнования по 22 видам спорта. Проблема у нас только в командных видах по отбору. Мы в коммуникации с МОК и ждём положительных решений. Юридически мы готовы. МОК заявил, что прогресс достигнут в коммуникации с ОКР.

Приведу пример Паралимпийского комитета: там процессы все завершены. Он восстановлен в правах. 144 раза на международных соревнованиях звучал гимн России с начала года, — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.