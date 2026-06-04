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Теннисист Сидоренко назвал самых популярных российских спортсменов во Франции

Теннисист Сидоренко назвал самых популярных российских спортсменов во Франции
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Призёр командного чемпионата Европы – 2021, многократный чемпион России теннисист Владимир Сидоренко рассказал, кого из звёзд российского спорта считают самыми популярными во Франции.

— Кто из российских спортсменов самый популярный во Франции? Сафонов, Медведев, Мирра? Или они проигрывают Овечкину?
— Да, Овечкин — суперзвезда, его во всём мире знают. Для кого-то именно он самый популярный из российских спортсменов, кто-то больше Хабиба знает, ну а кто за теннисом следит – Даниила или Мирру. Пожалуй, вот самые популярные и узнаваемые. Что касается Матвея Сафонова, то к нему относятся с большим уважением, но он не в статусе суперзвезды. Парни из нашего клуба, которые пристально следят за футболом, считают, что он слабее Доннаруммы, но, конечно, сильнее Шевалье, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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