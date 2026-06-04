Мазепин: водное поло восстановлено как командный вид спорта — почему другим нельзя?

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин высказался об отсутствии допуска российских спортсменов до международных соревнований в командных видах, приведя в пример водное поло, в котором они получили разрешение на участие.

— Что с водными видами?

— Горжусь двумя фактами: то, что нас восстановили с флагом и гимном, а также, что водное поло восстановлено как командный вид. Хороший аргумент: почему водным видам можно, а другим нельзя? Спорт должен быть открыт и доступен.

Осталось два года, и мы не заметим, как они пройдут. Мы хотим быть на Олимпиаде в 2028 году. Мы прикладываем усилия, чтобы там оказаться. Самое дорогое — это медали, — передаёт слова Мазепина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.