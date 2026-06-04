Лучший теннисист России высказался о возможном участии в ОИ-2028 в нейтральном статусе

Призёр командного чемпионата Европы – 2021 Владимир Сидоренко высказался о возможном участии в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе в нейтральном статусе.

— Два года назад в Париже прошла Олимпиада с участием нейтральных спортсменов из России. Готов ли ты тоже нейтралом поучаствовать на Играх-2028 в Лос-Анджелесе, если будет такая возможность?

— Конечно, я бы очень сильно хотел выходить на матчи в футболке с российскими флагом и гербом. Но нужно подстраиваться под ту ситуацию, которая есть в мире. Не мы сделали так, что российских спортсменов во многих видах спорта по-прежнему не допускают до соревнований.

Да, я готов выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, если будет такая возможность. Глупо говорить иначе, когда ты большую часть жизни проводишь на тренировках и соревнованиях, а потом из-за политических причин отказываться и не выходить играть. Всё равно все, и прежде всего мы сами, понимают, кого мы представляем и кто за нами стоит, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.