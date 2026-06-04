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Чемпион России по настольному теннису — о мотивации: без разницы, есть Олимпиада или нет

Чемпион России по настольному теннису — о мотивации: без разницы, есть Олимпиада или нет
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Призёр командного чемпионата Европы – 2021 Владимир Сидоренко рассказал, является ли для него мотивацией возможное участие в Олимпийских играх – 2028 в Лос-Анджелесе.

— Надежда на Олимпиаду-2028 – сильная мотивация?
— Если честно, уже без разницы, есть Олимпиада или нет. У меня достаточно мотивации и без этого. Есть другие турниры. Главное, чтобы была возможность на них играть. Это моя работа. Не пустили на Олимпиаду и надо карьеру завершать – это точно не про меня, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. В конце 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) снял запрет на участие россиян в личных видах. Это позволило вернуть спортсменов на некоторые европейские старты.

Олимпийские игры – 2028 пройдут в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля.

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