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Теннисист Сидоренко: когда нахожусь в Европе, всегда жду возвращения в Россию

Теннисист Сидоренко: когда нахожусь в Европе, всегда жду возвращения в Россию
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Призёр командного чемпионата Европы – 2021 Владимир Сидоренко рассказал, что видит своё будущее в России, несмотря на длительные выступления в Европе. Сидоренко выступает в клубном чемпионате Франции за команду «Энбон».

— Ты с 2018 года постоянно играешь в Европе. А где себя видишь в будущем – вернёшься в Россию или останешься там?
— Точно в России. Когда нахожусь в Европе, всегда с нетерпением жду возвращения домой. Даже когда понимаю, что будет совсем мало времени и придётся лететь обратно. Но мой дом – Россия, – сказал Сидоренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой в 2022 году. В конце 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) снял запрет на участие россиян в личных видах. Это позволило вернуть спортсменов на некоторые европейские старты.

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