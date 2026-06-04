Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Глава Федерации дзюдо: гордимся, что первыми добились права выступать с флагом и гимном

Глава Федерации дзюдо: гордимся, что первыми добились права выступать с флагом и гимном
Комментарии

Глава Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик высказался о факте получения российскими дзюдоистами права выступать на международных соревнованиях с национальной символикой.

«Федерация дзюдо России первой добилась права выступать с флагом и гимном. Мы гордимся нашим опытом. У каждой федерации свой путь, но у нас есть определённая составляющая успеха: это долгая политика выстраивания дружеских отношений. У нас очень крепкие и дружеские связи с международной федерацией.

Вспомните мудрое решение президента РФ доверить федерациям самим определять, выступать с флагом и гимном или нет. Сложно было, неоднозначно воспринималось. Но мы красиво представили российское дзюдо. Понимали, что решение международных федераций было навязано сверху. Но площадку дзюдо мы крепко заняли.

В 2024 году мы отказались ехать на Олимпиаду, несмотря на то что все наши спортсмены отобрались. Но когда Международный олимпийский комитет отобрал 3-4 спортсмена из наших 14 — тогда мы приняли решение показать лицо и отказаться от поездки. Это было трудно для спортсменов. Мы старались действовать гибко. Секрет наших успехов — в сотрудничестве», — передаёт слова Соловейчика корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
Российские дзюдоисты выиграли медальный зачёт турнира «Большого шлема» в Астане
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android