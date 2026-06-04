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Глава ВФЛА Фрадков: примеры допинга уже нулевые, мы должны быть готовы к Олимпиаде

Глава ВФЛА Фрадков: примеры допинга уже нулевые, мы должны быть готовы к Олимпиаде
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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Пётр Фрадков заявил, что российские спортсмены готовятся к выступлениям на Олимпийских играх 2028 года.

«У лёгкой атлетики получается свой путь. Весной было принято фундаментальное решение. Лёгкая атлетика была под допинг‑ограничениями. И вот в марте на совете World Athletics были сняты такие ограничения, что вернуло нас на уровень других федераций. 400 спортсменов находились в сфере тестирования, мы под большим вниманием. Но примеры допинга уже нулевые.

Мы исходим из того, что должны быть готовы к выступлению на Олимпиаде. Пять наших атлетов входят в топ‑5 мирового рейтинга в своих видах. Мы проводим совмещение домашних и зарубежных сборов, и результаты не заставляют себя ждать. Тот же Владимир Никитин вернулся с таких сборов и установил рекорд страны в марафоне, который держался 19 лет.

Мы приглашаем зарубежных тренеров, судей, обмениваемся опытом. Последний чемпионат страны в закрытых помещениях мы провели на Сахалине — расширяем наши границы. Вчера в России началась Неделя лёгкой атлетики. Это проходит в Москве, 30 стран‑участников. К нам приезжают мировые звёзды самого большого масштаба», — передаёт слова Фрадкова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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