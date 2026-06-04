Президент Федерации тяжёлой атлетики Винокуров: мы много где отстали

Президент Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Александр Винокуров рассказал о развитии вида спорта в стране, отметив отставание российских спортсменов за время их отсутствия на международных стартах.

«Все планы, которые мы наметили год назад, в большей степени удалось реализовать. Много занимаемся детьми, популяризацией нашего вида спорта, работаем с вузами. Занимаемся инфраструктурой, недавно закончили реконструировать базу сборной. Много внимания уделяем соревнованиям — региональным и федеральным. Радуемся, что получаем обратную связь — качество наших соревнований лучше, чем на чемпионате мира.

Мы ждём полный доступ, этого хотят другие страны. Российская тяжёлая атлетика занимает ведущее место в мире. Ложка дёгтя — это результаты. Мы много где отстали. База есть, и в Европе мы взяли семь медалей. Но когда попадём на мировую арену, там отставание будет большое. Будем его сокращать. Верим, что достойно выступим на Олимпиаде в 2028 году», — передаёт слова Винокурова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.