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Минспорта РФ выделило 2,6 млрд рублей на подготовку атлетов к Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Минспорта РФ выделило 2,6 млрд рублей на подготовку атлетов к Олимпиаде в Лос-Анджелесе
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв рассказал, какую сумму ведомство потратит на подготовку российских спортсменов к участию на Олимпийских играх 2028 года в американском Лос-Анджелесе.

«В этом году на подготовку спортсменов к Олимпиаде в Лос-Анджелесе выделено 2,6 млрд рублей.

Олимпийский комитет сформировал штаб по координации. В том числе — по визам. Мы работаем с МИДом. Но ответственность с федераций не снимаем», — передаёт слова Дегтярёва корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля. На прошлой летней Олимпиаде 2024 года российские спортсмены выступали в нейтральном статусе.

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